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Ковентри
Миллуолл
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
3
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
«Спортинг» побил клубный трансферный рекорд, купив нападающего «Ковентри»
13 июля 2023, 20:55
1
«Лутон» впервые в истории вышел в АПЛ
27 мая 2023, 21:52
4
Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа за путевку в АПЛ
18 мая 2023, 00:04
6
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа
8 января 2023, 00:26
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
3
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
6
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
22 сентября 2021, 23:41
1
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Ковентри
Миллуолл
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2 : 3
06.01.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
20.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
4 : 1
06.02.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
03.02.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ковентри
2 : 2
30.01.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
26.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
20.01.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 0
03.02.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
1 : 1
27.01.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
20.01.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
1 : 3
13.01.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2 : 3
06.01.2024
Лестер

Ковентри - Миллуолл - 11 февраля 2024

Ковентри
11.02.2024, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
- : -
Не начался
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Миллуолл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ковентри - Миллуолл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
09.02.2024
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
- : -
10.02.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
- : -
10.02.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
- : -
10.02.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Халл Сити
- : -
10.02.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
- : -
10.02.2024
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