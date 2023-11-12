Бирмингем Сити

Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»
Руни уволен из «Бирмингема»
«Бирмингем» при Руни опустился на 13 мест в таблице
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024