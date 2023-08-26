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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Харьков
ЛНЗ - Харьков: обзор матча 26 августа 2023
ЛНЗ
26.08.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Харьков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ЛНЗ - Харьков
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
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