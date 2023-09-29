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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Таавун
Аль-Хазм - Аль-Таавун: обзор матча 29 сентября 2023
Аль-Хазм
29.09.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Таавун
72'
Тозе (П)
59'
М. Барроу
86'
А. Адам
90+14'
С. Аль-Роки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Таавун
90'
+14
ГОЛ! 1:3!
С. Аль-Роки
90'
+12
Замена
С. Аль-Роки
️️️️
Матеус
90'
+12
Замена
М. Аль-Гамди
️️️️
М. Факихи
Замена
Ю. Аль-Шаммари
️️️️
Б. Траоре
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
М. Барроу
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Адам
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
М. Аль-Тани
85'
85'
Замена
А. Адам
️️️️
А. Медран
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Тозе
72'
Замена
Вина
️️️️
М. Абусабаан
65'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Желтая карточка
Ф. Селемани
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
21
Бен Траоре
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ЦП
20
Тозе
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
29
Вина
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
6
Мохаммед Аль-Гамди
ПЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Заед
50
Кашиш
99
Аль-Мемаид
7
Селемани
3
Аль-Абси
21
Траоре
2
Виана
88
Абусабаан
20
Тозе
17
Аль-Тани
19
Бадамоси
4-1-2-1-2
1
Маилсон
19
Аль-Абдулразик
5
Жиротто
23
Аль-Ахмед
42
Факихи
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
17
Аль-Тани
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
17
Аль-Тани
88
Абусабаан
29
Вина
29
Вина
88
Абусабаан
21
Траоре
7
Аль-Шаммари
7
Аль-Шаммари
21
Траоре
99
Барроу
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
99
Барроу
42
Факихи
6
Аль-Гамди
6
Аль-Гамди
42
Факихи
10
Матеус
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
10
Матеус
10
Медран
9
Адам
9
Адам
10
Медран
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Таавун
33
Majed Al Ghamdi
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
17
Ахмед Ашраф Аль-Фики
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Филипе Гувейя
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Таавун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
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