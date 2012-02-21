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«Бешикташ» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:43
0
«Бешикташ» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 3 марта
3 марта, 09:05
0
Тикнизян отказался от трансфера в «Галатасарай»
21 февраля, 11:42
12
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Жальгирис - Галатасарай - 25 июля 2023

Жальгирис
25.07.2023, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Матч завершен
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Галатасарай
48' М. Ойевуси
90+2' Д. Казлаускас
75' А. Бартакжи
78' Х. Дервисоглу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Жальгирис - Галатасарай
Матч завершен
Вторая желтая
Донатас Казлаускас
90' +2
ГОЛ! 2:2
Донатас Казлаускас
90' +2
84'
Замена
Лео Дюбуа ️️️️➡️️ Анхелиньо
Желтая карточка
Донатас Казлаускас
80'
Замена
Донатас Казлаускас ️️️️➡️️ Оливер Буфф
80'
78'
ГОЛ! 1:2
Халил Дервисоглу
Желтая карточка
Нассим Гнид
76'
75'
ГОЛ! 1:1
Абдулкерим Бартакжи
73'
Замена
Олимпиу Морутан ️️️️➡️️ Юнус Акгюн
73'
Замена
Халил Дервисоглу ️️️️➡️️ Николо Дзаньоло
Замена
L. Antal ️️️️➡️️ Матиас Ойевуси
64'
61'
Замена
Фредрик Мидтсьё ️️️️➡️️ Беркан Кутлу
61'
Замена
Дрис Мертенс ️️️️➡️️ Барыш Йилмаз
Замена
Овидиус Вербицкас ️️️️➡️️ Паулюс Голубицкас
60'
ГОЛ! 1:0
Матиас Ойевуси
48'
Желтая карточка
Николас Мартин Горобсов
29'
12'
Желтая карточка
Беркан Кутлу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
12
Эдвинас Гертмонас
ВР
31
Stipe Vučur
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
7
Жоэль Бопесу
ПЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
71
Юрий Кендыш
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
2
Adama Fofana
ЦФ
90
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Юнус Акгюн
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
22
Николо Дзаньоло
АП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
96
Густас Ярусевичюс
ПВ
80
L. Antal
ЦФ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Галатасарай
19
Батухан Шен
ВР
35
Казимджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
40
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
83
Эфе Акман
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
11
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Юсуф Демир
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-3-2
12
Гертмонас
31
26
Гнид
3
Павелич
7
Бопесу
5
Горобсов
22
Голубицкас
71
Кендыш
15
Буфф
90
Ойевуси
2
4-3-3
1
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
25
Нельссон
69
Анхелиньо
29
Акгюн
27
Оливейра
18
Кутлу
7
Актюркоглу
22
Дзаньоло
53
Йилмаз
22
Голубицкас
18
Вербицкас
18
Вербицкас
22
Голубицкас
90
Ойевуси
80
80
90
Ойевуси
15
Буфф
9
Казлаускас
9
Казлаускас
15
Буфф
69
Анхелиньо
15
Дюбуа
15
Дюбуа
69
Анхелиньо
18
Кутлу
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
18
Кутлу
29
Акгюн
80
Морутан
80
Морутан
29
Акгюн
22
Дзаньоло
11
Дервисоглу
11
Дервисоглу
22
Дзаньоло
53
Йилмаз
10
Мертенс
10
Мертенс
53
Йилмаз
Остались в запасе
Жальгирис
Галатасарай
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
96
Густас Ярусевичюс
ПВ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
19
Батухан Шен
ВР
35
Казимджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
40
Эмин Байрам
ЦЗ
83
Эфе Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
8
Yukiyoshi Karashima
ЦП
33
Марко Миличкович
АП
77
Арни Вильхамссон
ЛВ
96
Густас Ярусевичюс
ПВ
23
Romualdas Jansonas
ЦФ
Остались в запасе
19
Батухан Шен
ВР
35
Казимджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
40
Эмин Байрам
ЦЗ
83
Эфе Акман
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Жальгирис - Галатасарай
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
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ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
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