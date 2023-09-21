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Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
3 марта, 22:30
0
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
7 сентября 2023, 08:29
1
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
27 июля 2023, 11:44
2
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
7 сентября 2023, 08:29
1
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
27 июля 2023, 11:44
2
Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
3 марта, 22:30
0
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:48
0
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
2 апреля 2023, 17:25
1
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
2 ноября 2022, 15:30
2
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой
2 ноября 2022, 10:10
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Моленбек - Генк - 29 июля 2023

Моленбек
29.07.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 4
Матч завершен
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- : -
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Антверпен
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Шарлеруа
- : -
09.03.2024
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- : -
09.03.2024
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