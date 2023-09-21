Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
«Сочи» отдал защитника в аренду бельгийскому клубу
«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду
Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА
Агент Кассьерры подтвердил интерес от трех европейских клубов и высказался о будущем форварда «Зенита»
Три европейских клуба интересуются Кассьеррой