Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3

«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду

Лучший ассистент топ-10 лиг Европы: пасов больше, чем у Де Брюйне и Месси, мог перейти в ЦСКА