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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Булонь - ПСЖ
Булонь - ПСЖ: обзор матча 23 сентября 2009
Булонь
23.09.2009, среда, 22:45
Кубок Французской Лиги, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Булонь - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
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3 : 0
06.11.2026
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Франция. Лига 2, 11 тур
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1 : 0
30.10.2026
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Франция. Лига 2, 10 тур
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09.10.2026
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ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
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21.11.2026
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1 : 0
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Труа
Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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