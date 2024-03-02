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Ноттингем Форест - Ливерпуль

02.03.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 27 тур Ноттингем Форест - Ливерпуль
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
10 тур
28 октября, суббота 17:00 Ливерпуль Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
32 тур
22 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль 3:2 Ноттингем Форест
13 тур
22 октября, суббота 14:30 Ноттингем Форест 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
20 марта, воскресенье 21:00 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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