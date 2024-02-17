Тоттенхэм - Вулверхэмптон

|12 тур
|11 ноября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|Тоттенхэм
|12 тур
|11 ноября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|Тоттенхэм
|26 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|3 тур
|20 августа, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Вулверхэмптон
|25 тур
|13 февраля, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|0:2
|Вулверхэмптон
|2 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Тоттенхэм
|1/16 финала
|22 сентября, среда
|21:45
|Вулверхэмптон
|2:2
(2:3)п
|Тоттенхэм
|36 тур
|16 мая, воскресенье
|16:05
|Тоттенхэм
|2:0
|Вулверхэмптон
|15 тур
|27 декабря, воскресенье
|22:15
|Вулверхэмптон
|1:1
|Тоттенхэм
|28 тур
|1 марта, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|2:3
|Вулверхэмптон
|17 тур
|15 декабря, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Тоттенхэм
|20 тур
|29 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|1:3
|Вулверхэмптон
|11 тур
|3 ноября, суббота
|22:45
|Вулверхэмптон
|2:3
|Тоттенхэм
|21 тур
|14 января, суббота
|19:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|4 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Тоттенхэм
|29 тур
|6 марта, воскресенье
|19:00
|Вулверхэмптон
|3:3
|Тоттенхэм
|5 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Вулверхэмптон
|26 тур
|10 февраля, среда
|22:45
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|16 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Вулверхэмптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0