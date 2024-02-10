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Фулхэм - Борнмут

10.02.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 24 тур Фулхэм - Борнмут
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
19 тур
26 декабря, вторник 18:00 Борнмут Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
29 тур
1 апреля, суббота 17:00 Борнмут 2:1 Фулхэм
11 тур
15 октября, суббота 17:00 Фулхэм 2:2 Борнмут
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
44 тур
23 апреля, суббота 17:00 Борнмут 0:1 Фулхэм
21 тур
3 декабря, пятница 22:45 Фулхэм 1:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
20 апреля, суббота 17:00 Борнмут 0:1 Фулхэм
10 тур
27 октября, суббота 17:00 Фулхэм 0:3 Борнмут
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
36 тур
6 марта, пятница 22:45 Фулхэм 1:5 Борнмут
23 тур
26 декабря, пятница 18:00 Борнмут 2:0 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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