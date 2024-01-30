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Фулхэм - Эвертон

30.01.2024, Вторник, 22:45 мск Англия. Премьер-лига, 22 тур Фулхэм - Эвертон
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Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
1 тур
12 августа, суббота 17:00 Эвертон Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
31 тур
15 апреля, суббота 17:00 Эвертон 1:3 Фулхэм
14 тур
29 октября, суббота 19:30 Фулхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:00 Эвертон 0:2 Фулхэм
9 тур
22 ноября, воскресенье 15:00 Фулхэм 2:3 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
34 тур
13 апреля, суббота 17:00 Фулхэм 2:0 Эвертон
7 тур
29 сентября, суббота 17:00 Эвертон 3:0 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 16:30 Фулхэм 1:3 Эвертон
16 тур
14 декабря, суббота 19:00 Эвертон 4:1 Фулхэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
24 сентября, вторник 23:00 Фулхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 18:00 Эвертон 1:0 Фулхэм
10 тур
3 ноября, суббота 19:00 Фулхэм 2:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
36 тур
28 апреля, суббота 18:00 Эвертон 4:0 Фулхэм
9 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Фулхэм 1:3 Эвертон
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
27 января, пятница 23:59 Эвертон 2:1 Фулхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
19 марта, суббота 20:30 Эвертон 2:1 Фулхэм
6 тур
25 сентября, суббота 18:00 Фулхэм 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
25 апреля, воскресенье 18:00 Эвертон 2:1 Фулхэм
5 тур
13 сентября, воскресенье 19:15 Фулхэм 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Фулхэм 0:2 Эвертон
11 тур
1 ноября, суббота 15:45 Эвертон 1:0 Фулхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
30 тур
16 марта, воскресенье 16:30 Фулхэм 1:0 Эвертон
16 тур
8 декабря, суббота 18:00 Эвертон 3:0 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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