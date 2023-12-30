Вест Хэм - Брайтон

|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Брайтон
|Вест Хэм
|26 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|0:2
|Брайтон
|38 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Брайтон
|3:1
|Вест Хэм
|14 тур
|1 декабря, среда
|22:30
|Вест Хэм
|1:1
|Брайтон
|36 тур
|15 мая, суббота
|22:00
|Брайтон
|1:1
|Вест Хэм
|15 тур
|27 декабря, воскресенье
|17:15
|Вест Хэм
|2:2
|Брайтон
|25 тур
|1 февраля, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|3:3
|Брайтон
|2 тур
|17 августа, суббота
|17:00
|Брайтон
|1:1
|Вест Хэм
|21 тур
|2 января, среда
|22:45
|Вест Хэм
|2:2
|Брайтон
|8 тур
|5 октября, пятница
|22:00
|Брайтон
|1:0
|Вест Хэм
|26 тур
|3 февраля, суббота
|18:00
|Брайтон
|3:1
|Вест Хэм
|9 тур
|20 октября, пятница
|22:00
|Вест Хэм
|0:3
|Брайтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0