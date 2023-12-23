Ноттингем Форест - Борнмут

|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Борнмут
|1:1
|Ноттингем Форест
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Борнмут
|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Борнмут
|1:1
|Ноттингем Форест
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Борнмут
|33 тур
|3 мая, вторник
|21:00
|Борнмут
|1:0
|Ноттингем Форест
|2 тур
|14 августа, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Борнмут
|29 тур
|13 февраля, суббота
|15:30
|Ноттингем Форест
|0:0
|Борнмут
|13 тур
|24 ноября, вторник
|23:00
|Борнмут
|2:0
|Ноттингем Форест
|33 тур
|25 февраля, среда
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:1
|Борнмут
|3 тур
|19 августа, вторник
|22:45
|Борнмут
|1:2
|Ноттингем Форест
|45 тур
|26 апреля, суббота
|18:00
|Борнмут
|4:1
|Ноттингем Форест
|12 тур
|19 октября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Борнмут
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0