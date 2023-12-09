Манчестер Юнайтед - Борнмут

|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Борнмут
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|19 тур
|3 января, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Борнмут
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Борнмут
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|19 тур
|3 января, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Борнмут
|33 тур
|4 июля, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|5:2
|Борнмут
|11 тур
|2 ноября, суббота
|15:30
|Борнмут
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|20 тур
|30 декабря, воскресенье
|19:30
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Борнмут
|11 тур
|3 ноября, суббота
|15:30
|Борнмут
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|35 тур
|18 апреля, среда
|21:45
|Борнмут
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|17 тур
|13 декабря, среда
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Борнмут
|27 тур
|4 марта, суббота
|15:30
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Борнмут
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|15:30
|Борнмут
|1:3
|Манчестер Юнайтед
|38 тур
|17 мая, вторник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Борнмут
|16 тур
|12 декабря, суббота
|20:30
|Борнмут
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0