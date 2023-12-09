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Манчестер Юнайтед - Борнмут

09.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 16 тур Манчестер Юнайтед - Борнмут
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
37 тур
20 мая, суббота 17:00 Борнмут 0:1 Манчестер Юнайтед
19 тур
3 января, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
4 июля, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
11 тур
2 ноября, суббота 15:30 Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
30 декабря, воскресенье 19:30 Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут
11 тур
3 ноября, суббота 15:30 Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
35 тур
18 апреля, среда 21:45 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед
17 тур
13 декабря, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 15:30 Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут
1 тур
14 августа, воскресенье 15:30 Борнмут 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
17 мая, вторник 22:00 Манчестер Юнайтед 3:1 Борнмут
16 тур
12 декабря, суббота 20:30 Борнмут 2:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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