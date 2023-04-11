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Бенфика - Интер

11.04.2023, Вторник, 22:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/4 финала , первый матч Бенфика - Интер
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