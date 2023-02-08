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Лион - Лилль

08.02.2023, Среда, 20:15 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Кубок, 1/8 финала Лион - Лилль
Франция. Лига 1 (2022/2023)
13 тур
30 октября, воскресенье 22:45 Лион 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2021/2022)
26 тур
27 февраля, воскресенье 22:45 Лион 0:1 Лилль
18 тур
12 декабря, воскресенье 15:00 Лилль 0:0 Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
34 тур
25 апреля, воскресенье 22:00 Лион 2:3 Лилль
9 тур
1 ноября, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
28 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Лион
16 тур
3 декабря, вторник 23:05 Лион 0:1 Лилль
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/2 финала
21 января, вторник 23:10 Лион 2:2
(4:3)п		 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:00 Лион 2:2 Лилль
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Лилль 2:2 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
26 тур
18 февраля, воскресенье 19:00 Лилль 2:2 Лион
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Лион 1:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
28 января, суббота 19:00 Лион 1:2 Лилль
13 тур
18 ноября, пятница 22:45 Лилль 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:0 Лион
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 18:00 Лилль 2:1 Лион
9 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Лион 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Лилль 0:0 Лион
8 тур
28 сентября, суббота 22:00 Лион 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:59 Лион 1:3 Лилль
6 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
10 марта, суббота 23:59 Лион 2:1 Лилль
11 тур
23 октября, воскресенье 23:00 Лилль 3:1 Лион
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/4 финала
11 января, среда 23:50 Лион 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:1 Лион
9 тур
17 октября, воскресенье 23:00 Лион 3:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Лилль
16 тур
6 декабря, воскресенье 23:00 Лилль 4:3 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 23:00 Лилль 2:0 Лион
9 тур
18 октября, суббота 23:00 Лион 2:2 Лилль
Франция. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
4 марта, среда 22:45 Лилль 3:2 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
27 тур
1 марта, суббота 19:10 Лилль 0:1 Лион
9 тур
23 сентября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Лилль
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