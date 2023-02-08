Лион - Лилль

|13 тур
|30 октября, воскресенье
|22:45
|Лион
|1:0
|Лилль
|26 тур
|27 февраля, воскресенье
|22:45
|Лион
|0:1
|Лилль
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|15:00
|Лилль
|0:0
|Лион
|24 тур
|10 февраля, воскресенье
|23:59
|Лион
|1:3
|Лилль
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:1
|Лион
|25 тур
|27 февраля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:1
|Лион
|9 тур
|17 октября, воскресенье
|23:00
|Лион
|3:1
|Лилль
|32 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Лион
|1:1
|Лилль
|16 тур
|6 декабря, воскресенье
|23:00
|Лилль
|4:3
|Лион