Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Словения
Казахстан - Словения: обзор матча 23 марта 2023
Казахстан
23.03.2023, четверг, 18:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Словения
24'
М. Самородов
47'
Д. Брекало
78'
Ж. Випотник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Словения
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
А. Дарабаев
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Випотник
Пас отдал
П. Стоянович
70'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
Ж. Целар
70'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Б. Вербич
Замена
Б. Каиров
️️️️
М. Габышев
68'
Желтая карточка
Р. Оразов
66'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Аимбетов
62'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
М. Самородов
62'
Желтая карточка
М. Быстров
55'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брекало
Пас отдал
А. Гнезда Черин
46'
Замена
М. Зайц
️️️️
Ю. Балковец
45'
+1
Желтая карточка
П. Стоянович
ГОЛ! 1:0!
М. Самородов
Пас отдал
Я. Вороговский
24'
5'
Замена
Д. Брекало
️️️️
М. Блажич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Максим Самородов
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Словения
1
Ян Облак
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
0
Владислав Прокопенко
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Жан Залетел
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
4-4-2
12
Шацкий
5
Габышев
2
Малый
22
Марочкин
4
Быстров
11
Вороговский
8
Тагыберген
7
Дарабаев
20
Оразов
17
Аимбетов
10
Самородов
3-2-1-1-2
1
Облак
3
Балковец
2
Карничник
6
Бийол
20
Стоянович
5
Горенц-Станкович
22
Гнезда Черин
7
Вербич
11
Целар
11
Шешко
7
Дарабаев
21
Бейсебеков
21
Бейсебеков
7
Дарабаев
5
Габышев
5
Каиров
5
Каиров
5
Габышев
17
Аимбетов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
10
Самородов
9
Исламхан
9
Исламхан
10
Самородов
4
Блажич
23
Брекало
23
Брекало
4
Блажич
3
Балковец
24
Зайц
24
Зайц
3
Балковец
7
Вербич
8
Ловрич
8
Ловрич
7
Вербич
11
Целар
18
Випотник
18
Випотник
11
Целар
Остались в запасе
Казахстан
Словения
12
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
0
Владислав Прокопенко
ЦФ
12
Вид Белец
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Жан Залетел
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
12
Бекхан Шайзада
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
0
Абылайхан Жумабек
ЦФ
0
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Жан Залетел
ЦЗ
19
Томи Хорват
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Статистика матча Казахстан - Словения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Казахстан
Словения
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+