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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Казахстан
Словения - Казахстан: обзор матча 20 ноября 2023
Словения
20.11.2023, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 10 тур
2 : 1
Завершен
Казахстан
41'
Б. Шешко (П)
86'
Б. Вербич
48'
Р. Оразов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Казахстан
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
П. Стоянович
90'
+2
90'
+2
Замена
А. Аимбетов
️️️️
М. Самородов
90'
Желтая карточка
Н. Алип
Желтая карточка
Б. Вербич
87'
Замена
В. Дркушич
️️️️
Э. Янжа
87'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Шпорар
87'
ГОЛ! 2:1!
Б. Вербич
Пас отдал
П. Стоянович
86'
81'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
А. Бейсебеков
81'
Замена
И. Свиридов
️️️️
И. Чесноков
79'
Желтая карточка
С. Малый
Замена
Б. Вербич
️️️️
Я. Млакар
72'
64'
Замена
А. Кенесов
️️️️
И. Куат
61'
Желтая карточка
И. Куат
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Оразов
Пас отдал
М. Самородов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Шешко
41'
40'
Желтая карточка
Я. Вороговский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
(К)
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
(К)
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
10
Максим Самородов
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Казахстан
15
Данил Устименко
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
14
Арман Кенесов
ЦП
17
Иван Свиридов
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
3-2-1-4
1
Облак
4
Блажич
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
10
Элшник
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
3-3-2-1-1
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
21
Бейсебеков
4
Быстров
5
Куат
2
Малый
11
Вороговский
20
Оразов
17
Чесноков
10
Самородов
13
Янжа
21
Дркушич
21
Дркушич
13
Янжа
20
Стоянович
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
20
Стоянович
9
Шпорар
14
Куртич
14
Куртич
9
Шпорар
17
Млакар
7
Вербич
7
Вербич
17
Млакар
21
Бейсебеков
22
Тапалов
22
Тапалов
21
Бейсебеков
5
Куат
14
Кенесов
14
Кенесов
5
Куат
17
Чесноков
17
Свиридов
17
Свиридов
17
Чесноков
10
Самородов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
10
Самородов
Остались в запасе
Словения
Казахстан
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
15
Данил Устименко
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
15
Данил Устименко
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
Статистика матча Словения - Казахстан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Стожице
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