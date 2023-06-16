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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Словения
Финляндия - Словения: обзор матча 16 июня 2023
Финляндия
16.06.2023, пятница, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Словения
13'
Й. Похьянпало
64'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Словения
86'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Б. Шешко
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Шуллер
79'
Замена
А. Сухонен
️️️️
О. Антман
79'
78'
Замена
Т. Элшник
️️️️
М. Зайц
78'
Замена
Б. Вербич
️️️️
П. Стоянович
Замена
Й. Уронен
️️️️
Н. Алхо
71'
Желтая карточка
И. Нисканен
66'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Р. Йенсен
65'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
Т. Пукки
65'
65'
Замена
Я. Млакар
️️️️
З. Ловрич
65'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
А. Шпорар
ГОЛ! 2:0!
О. Антман
Пас отдал
Т. Пукки
64'
55'
Желтая карточка
А. Шпорар
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Т. Пукки
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
14
Каан Кайринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
3
Ричард Йенсен
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Словения
12
Вид Белец
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
24
Миха Зайц
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Словения
0
Альяж Ивачич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
10
Тими Элшник
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
3-3-4
1
Градецки
3
Хосконен
17
Алхо
4
Иванов
14
Кайринен
11
Шуллер
3
Йенсен
22
Нисканен
10
Пукки
20
Похьянпало
7
Антман
3-2-3-2
12
Белец
6
Бийол
2
Карничник
3
Балковец
20
Стоянович
23
Брекало
24
Зайц
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
9
Шпорар
11
Шешко
17
Алхо
18
Уронен
18
Уронен
17
Алхо
3
Йенсен
2
Пелтола
2
Пелтола
3
Йенсен
11
Шуллер
6
Камара
6
Камара
11
Шуллер
7
Антман
16
Сухонен
16
Сухонен
7
Антман
10
Пукки
22
Хаканс
22
Хаканс
10
Пукки
20
Стоянович
7
Вербич
7
Вербич
20
Стоянович
24
Зайц
10
Элшник
10
Элшник
24
Зайц
11
Шешко
11
Целар
11
Целар
11
Шешко
8
Ловрич
17
Млакар
17
Млакар
8
Ловрич
9
Шпорар
18
Випотник
18
Випотник
9
Шпорар
Остались в запасе
Финляндия
Словения
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
0
Альяж Ивачич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Остались в запасе
0
Альяж Ивачич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
19
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Финляндия - Словения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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