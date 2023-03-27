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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Молдова - Чехия
Молдова - Чехия: обзор матча 27 марта 2023
Молдова
27.03.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 2 тур
0 : 0
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Чехия
Желтая карточка
М. Каймаков
90'
+5
88'
Желтая карточка
П. Шевчик
Замена
С. Платика
️️️️
И. Ревенко
83'
Замена
В. Стина
️️️️
Й. Николаеску
83'
83'
Замена
О. Лингр
️️️️
А. Гложек
73'
Замена
М. Хытил
️️️️
Я. Кухта
73'
Замена
П. Шевчик
️️️️
А. Барак
Замена
В. Постолачи
️️️️
Н. Моцпан
59'
48'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Замена
М. Кожокару
️️️️
В. Дамашкан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Никита Моцпан
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Антонин Барак
АП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
3
Михаил Стефан
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
20
Ондржей Лингр
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
18
Матей Юрасек
ЦФ
3-2-1-3
23
Райлеан
15
Мудрак
5
Посмак
13
Кожокари
21
Ревенко
22
Раца
11
Каймаков
10
Дамашкан
9
Николаеску
7
Моцпан
3-3-1-3
23
Павленка
3
Голеш
24
Брабец
3
Емелка
5
Цоуфал
22
Соучек
14
Юрасек
7
Барак
11
Кухта
10
Гложек
10
Чванчара
10
Дамашкан
13
Кожокару
13
Кожокару
10
Дамашкан
9
Николаеску
11
Стина
11
Стина
9
Николаеску
21
Ревенко
20
Платика
20
Платика
21
Ревенко
7
Моцпан
17
Постолачи
17
Постолачи
7
Моцпан
10
Гложек
20
Лингр
20
Лингр
10
Гложек
7
Барак
8
Шевчик
8
Шевчик
7
Барак
11
Кухта
13
Хытил
13
Хытил
11
Кухта
Остались в запасе
Молдова
Чехия
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
3
Михаил Стефан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
0
Лукаш Садилек
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
18
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
3
Михаил Стефан
ЦФ
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
0
Лукаш Садилек
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
18
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Молдова - Чехия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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