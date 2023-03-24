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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Молдова - Фарерские острова
Молдова - Фарерские острова: обзор матча 24 марта 2023
Молдова
24.03.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фарерские острова
86'
Й. Николаеску (П)
27'
М. Миккельсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Фарерские острова
90'
+5
Желтая карточка
А. Йонссон
86'
Желтая карточка
М. Ламхауге
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Николаеску
86'
85'
Желтая карточка
Х. Ватнсдаль
79'
Замена
Х. Ватнсдаль
️️️️
О. Фэре
79'
Замена
П. Клеттскард
️️️️
К. Ольсен
79'
Замена
А. Йонссон
️️️️
М. Ольсен
78'
Желтая карточка
Д. Соренсен
Замена
В. Стина
️️️️
С. Платика
73'
Замена
С. Кожокари
️️️️
В. Мудрак
73'
71'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
М. Миккельсен
51'
Желтая карточка
Г. Ватнхамар
Замена
Н. Моцпан
️️️️
В. Постолачи
46'
Желтая карточка
А. Крачун
45'
+1
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Миккельсен
Пас отдал
М. Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
7
Никита Моцпан
ЦФ
3
Михаил Стефан
ЦФ
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
9
Джилли Соренсен
ЦП
20
Ханус Серенсен
ЦП
6
Ноа Мнени
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
17
Стефан Радосавлевич
ЦФ
12
Бьярти Мерк
ЦФ
3-2-1-4
23
Райлеан
14
Крачун
15
Мудрак
5
Посмак
21
Ревенко
22
Раца
11
Каймаков
10
Дамашкан
9
Николаеску
17
Постолачи
20
Платика
4-3-1-2
1
Ламхауге
13
Андреасен
15
Фэре
3
Давидсен
16
Ватнхамар
6
Юнсен
10
Ватнхамар
10
Ольсен
18
Миккельсен
11
Ольсен
10
Йоханнесен
15
Мудрак
13
Кожокари
13
Кожокари
15
Мудрак
20
Платика
11
Стина
11
Стина
20
Платика
17
Постолачи
7
Моцпан
7
Моцпан
17
Постолачи
15
Фэре
8
Ватнсдаль
8
Ватнсдаль
15
Фэре
10
Ольсен
19
Йонссон
19
Йонссон
10
Ольсен
18
Миккельсен
9
Соренсен
9
Соренсен
18
Миккельсен
11
Ольсен
9
Клеттскард
9
Клеттскард
11
Ольсен
Остались в запасе
Молдова
Фарерские острова
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
3
Михаил Стефан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
23
Бардур Рейнатред
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ЦП
6
Ноа Мнени
ЦП
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
17
Стефан Радосавлевич
ЦФ
12
Бьярти Мерк
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
3
Михаил Стефан
ЦФ
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
20
Ханус Серенсен
ЦП
6
Ноа Мнени
ЦП
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
17
Стефан Радосавлевич
ЦФ
12
Бьярти Мерк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Молдова - Фарерские острова
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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