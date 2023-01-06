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Расписание матчей
Франция. Кубок
Париж - Валансьен
Париж - Валансьен: обзор матча 06 января 2023
Париж
06.01.2023, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Париж - Валансьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
4 : 3
18.10.2026
Ренн
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
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