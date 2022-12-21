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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - ФК Андорра
Леванте - ФК Андорра: обзор матча 21 декабря 2022
Леванте
21.12.2022, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
ФК Андорра
12'
Р. Бруге
42'
А. Кантеро
59'
I. Gil
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Леванте - ФК Андорра
Замена
Сон
️️️️
М. Пубиль
89'
Замена
М. Сараччи
️️️️
А. Кантеро
89'
84'
Замена
C. Martinez
️️️️
С. Бакиш
81'
Желтая карточка
A. Vilanova
79'
Замена
А. Орельяна
️️️️
М. Агуадо
74'
Замена
М. Бунду
️️️️
Х. Албанис
74'
Замена
M. Fernandez Gracia
️️️️
Х. Валера
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Д. Монтьель
72'
Замена
М. Булдини
️️️️
Уэсли
72'
Замена
В. Иборра
️️️️
Р. Бруге
63'
59'
ГОЛ! 2:1!
I. Gil
Пас отдал
Х. Албанис
47'
Желтая карточка
Р. Бовер
ГОЛ! 2:0!
А. Кантеро
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бруге
Пас отдал
М. Пубиль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Пабло Мартинес
ЦП
18
Пепелу
ЦП
7
Рохер Бруге
ЦФ
3
Алекс Муньос
ЦФ
20
Джони Монтьель
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
25
Жоан Фемениас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
ФК Андорра
16
Диего Пампин
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
19
Христос Албанис
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
35
Уго Редон
ЦП
22
Карлос Хименес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
21
Андрес Гарсия
ЦФ
ФК Андорра
13
Raúl Lizoain
ВР
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
0
C. Martinez
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
3-2-1-5
15
Франкеса
21
Поштиго
18
Пубиль
18
Мартинес
18
Пепелу
21
Кантеро
3
Муньос
25
Фемениас
7
Уэсли
20
Монтьель
7
Бруге
2-2-5
16
Пампин
5
18
Агуадо
21
19
Албанис
5
21
Бовер
11
Валера
12
Бакиш
21
Кантеро
4
Сараччи
4
Сараччи
21
Кантеро
18
Пубиль
17
Сон
17
Сон
18
Пубиль
7
Бруге
10
Иборра
10
Иборра
7
Бруге
20
Монтьель
19
де Фрутос
19
де Фрутос
20
Монтьель
7
Уэсли
9
Булдини
9
Булдини
7
Уэсли
18
Агуадо
18
Орельяна
18
Орельяна
18
Агуадо
19
Албанис
7
Бунду
7
Бунду
19
Албанис
12
Бакиш
0
0
12
Бакиш
11
Валера
11
11
11
Валера
Остались в запасе
Леванте
ФК Андорра
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
35
Уго Редон
ЦП
22
Карлос Хименес
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Raúl Lizoain
ВР
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
8
Эктор Эвел
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
35
Уго Редон
ЦП
22
Карлос Хименес
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
8
Эктор Эвел
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Леванте - ФК Андорра
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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