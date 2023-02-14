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Милан - Тоттенхэм

14.02.2023, Вторник, 23:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Милан - Тоттенхэм
Международный кубок чемпионов 2018

1 августа, среда 03:30 Тоттенхэм 1:0 Милан
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 9 марта, среда 22:45 Тоттенхэм 0:0 Милан
Лига Чемпионов (2010/2011)
1/8 финала
первый матч		 15 февраля, вторник 22:45 Милан 0:1 Тоттенхэм
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