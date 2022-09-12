Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Бешикташ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 12 сентября 2022
Бешикташ
12.09.2022, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
71'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Т. Санук
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
С. Окака-Чука
90'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Желтая карточка
Р. Сайсс
86'
83'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
82'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Траоре
80'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Кени
Замена
Т. Бингель
️️️️
Б. Вардар
79'
76'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Замена
Т. Санук
️️️️
Н. Уйсал
75'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Ж. Фернандеш
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Ф. Кени
68'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Б. Озкан
68'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
М. Шуиар
63'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Мюлека
61'
Желтая карточка
С. Учан
58'
56'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
48
Салих Учан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-1-4-2
1
Билгин
26
Масуаку
29
Сайсс
19
Розье
22
Вардар
48
Учан
83
Фернандеш
14
Н'Куду
20
Уйсал
11
Мюлека
9
Вегхорст
3-2-2-2-1
1
Бабакан
6
Лима
21
Текдемир
3
Дуарте
42
Саинер
55
Ндайшими
19
Озкан
6
Билья
11
Траоре
8
Шуиар
19
Кени
22
Вардар
75
Бингель
75
Бингель
22
Вардар
20
Уйсал
5
Санук
5
Санук
20
Уйсал
11
Мюлека
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Мюлека
83
Фернандеш
23
Тосун
23
Тосун
83
Фернандеш
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
11
Траоре
9
Алексич
9
Алексич
11
Траоре
8
Шуиар
7
Гюрлер
7
Гюрлер
8
Шуиар
19
Озкан
9
Тюрук
9
Тюрук
19
Озкан
19
Кени
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
19
Кени
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+