Куинз Парк Рейнджерс - Бирмингем Сити

|18 тур
|28 октября, пятница
|22:00
|Бирмингем Сити
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|18 тур
|28 октября, пятница
|22:00
|Бирмингем Сити
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|26 тур
|2 января, воскресенье
|17:00
|Бирмингем Сити
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|10 тур
|28 сентября, вторник
|21:45
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:0
|Бирмингем Сити
|33 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|7 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:0
|Бирмингем Сити
|36 тур
|29 февраля, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:2
|Бирмингем Сити
|21 тур
|11 декабря, среда
|22:45
|Бирмингем Сити
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|31 тур
|9 февраля, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|3:4
|Бирмингем Сити
|6 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|45 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|3:1
|Бирмингем Сити
|22 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|33 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|1:4
|Куинз Парк Рейнджерс
|9 тур
|24 сентября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Бирмингем Сити
|34 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:0
|Бирмингем Сити
|11 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|34 тур
|8 марта, суббота
|19:00
|Бирмингем Сити
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|6 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:0
|Бирмингем Сити
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бернли
|36
|23
|11
|2
|71:28
|+43
|80
|2.
|Шеффилд Юнайтед
|36
|20
|7
|9
|56:32
|+24
|67
|3.
|Мидлсбро
|37
|19
|7
|11
|65:42
|+23
|64
|4.
|Лутон Таун
|36
|16
|12
|8
|44:34
|+10
|60
|5.
|Миллуолл
|37
|17
|9
|11
|48:39
|+9
|60
|6.
|Блэкберн
|36
|18
|4
|14
|41:41
|0
|58
|7.
|Норвич Сити
|36
|16
|7
|13
|51:40
|+11
|55
|8.
|Вест Бромвич
|36
|15
|9
|12
|46:38
|+8
|54
|9.
|Ковентри
|37
|14
|12
|11
|43:36
|+7
|54
|10.
|Уотфорд
|37
|14
|12
|11
|44:39
|+5
|54
|11.
|Престон
|37
|14
|11
|12
|34:39
|-5
|53
|12.
|Сандерленд
|36
|14
|10
|12
|51:43
|+8
|52
|13.
|Бристоль Сити
|36
|12
|12
|12
|45:43
|+2
|48
|14.
|Сток Сити
|37
|13
|8
|16
|48:45
|+3
|47
|15.
|Халл Сити
|36
|12
|10
|14
|41:49
|-8
|46
|16.
|Рединг
|36
|13
|5
|18
|38:55
|-17
|44
|17.
|Суонси
|37
|11
|10
|16
|49:57
|-8
|43
|18.
|Бирмингем
|37
|11
|9
|17
|41:50
|-9
|42
|19.
|КПР
|37
|11
|9
|17
|38:58
|-20
|42
|20.
|Ротерхэм
|37
|9
|13
|15
|41:51
|-10
|40
|21.
|Кардифф
|36
|10
|8
|18
|27:40
|-13
|38
|22.
|Блэкпул
|37
|8
|11
|18
|39:54
|-15
|35
|23.
|Уиган
|37
|7
|12
|18
|32:58
|-26
|33
|24.
|Хаддерсфилд
|36
|8
|8
|20
|30:52
|-22
|32