Введите ваш ник на сайте

Валенсия - Реал Сосьедад

25.02.2023, Суббота, 23:00 мск Испания. Примера, 23 тур Валенсия - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 18:15 Реал Сосьедад 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2021/2022)
23 тур
6 февраля, воскресенье 16:00 Валенсия 0:0 Реал Сосьедад
14 тур
21 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 0:0 Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 17:15 Валенсия 2:2 Реал Сосьедад
4 тур
29 сентября, вторник 20:00 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2019/2020)
25 тур
22 февраля, суббота 20:30 Реал Сосьедад 3:0 Валенсия
1 тур
17 августа, суббота 20:00 Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
23 тур
10 февраля, воскресенье 18:15 Валенсия 0:0 Реал Сосьедад
7 тур
29 сентября, суббота 14:00 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
25 тур
25 февраля, воскресенье 20:30 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад
6 тур
24 сентября, воскресенье 21:45 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
26 апреля, среда 21:30 Валенсия 2:3 Реал Сосьедад
15 тур
10 декабря, суббота 18:15 Реал Сосьедад 3:2 Валенсия
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
13 мая, пятница 21:30 Валенсия 0:1 Реал Сосьедад
19 тур
10 января, воскресенье 18:00 Реал Сосьедад 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 14:00 Валенсия 2:0 Реал Сосьедад
6 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Реал Сосьедад 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:59 Реал Сосьедад 1:0 Валенсия
9 тур
19 октября, суббота 20:00 Валенсия 1:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
28 апреля, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 4:2 Валенсия
14 тур
1 декабря, суббота 21:00 Валенсия 2:5 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
38 тур
12 мая, суббота 22:00 Реал Сосьедад 1:0 Валенсия
19 тур
15 января, воскресенье 01:00 Валенсия 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 20:00 Валенсия 3:0 Реал Сосьедад
16 тур
18 декабря, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:2 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 