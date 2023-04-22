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Кристал Пэлас - Эвертон

22.04.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 32 тур Кристал Пэлас - Эвертон
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
22 октября, суббота 17:00 Эвертон 3:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
19 мая, четверг 21:45 Эвертон 3:2 Кристал Пэлас
16 тур
12 декабря, воскресенье 19:30 Кристал Пэлас 3:1 Эвертон
Англия. Кубок (2021/2022)
1/4 финала
20 марта, воскресенье 15:30 Кристал Пэлас 4:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
5 апреля, понедельник 20:00 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
3 тур
26 сентября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
8 февраля, суббота 15:30 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
1 тур
10 августа, суббота 17:00 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
36 тур
27 апреля, суббота 17:00 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
9 тур
21 октября, воскресенье 18:00 Эвертон 2:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
10 февраля, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
12 тур
18 ноября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
21 января, суббота 18:00 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон
7 тур
30 сентября, пятница 22:00 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
13 апреля, среда 22:00 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
15 тур
7 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон
5 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
16 апреля, среда 22:45 Эвертон 2:3 Кристал Пэлас
11 тур
9 ноября, суббота 19:00 Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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