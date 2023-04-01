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Челси - Астон Вилла

01.04.2023, Суббота, 19:30 мск Англия. Премьер-лига, 29 тур Челси - Астон Вилла
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Матч начнется в 19:30 мск
П1
1.48
Х
4.3
П2
6.9
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Матч начнется в 19:30 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Астон Вилла 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
26 декабря, воскресенье 20:30 Астон Вилла 1:3 Челси
4 тур
11 сентября, суббота 19:30 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/16 финала
22 сентября, среда 21:45 Челси 1:1
(4:3)п		 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Астон Вилла 2:1 Челси
16 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Челси 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 18:15 Астон Вилла 1:2 Челси
15 тур
4 декабря, среда 22:30 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 14:45 Астон Вилла 0:4 Челси
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Челси
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 марта, суббота 21:30 Астон Вилла 1:0 Челси
3 тур
21 августа, среда 22:45 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 15:45 Астон Вилла 1:2 Челси
18 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Челси 8:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 2:4 Челси
19 тур
31 декабря, суббота 19:00 Челси 1:3 Астон Вилла
Barclays Asia Trophy 2011
Финал,
30 июля, суббота 16:30 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
2 января, воскресенье 16:30 Челси 3:3 Астон Вилла
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Астон Вилла 0:0 Челси
Англия. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
10 апреля, суббота 20:00 Астон Вилла 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Челси 7:1 Астон Вилла
9 тур
17 октября, суббота 15:45 Астон Вилла 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
21 февраля, суббота 15:45 Астон Вилла 0:1 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
19 тур
26 декабря, среда 16:00 Челси 4:4 Астон Вилла
5 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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