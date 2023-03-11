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Лидс - Брайтон

11.03.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 27 тур Лидс - Брайтон
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
27 августа, суббота 17:00 Брайтон 1:0 Лидс
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
37 тур
15 мая, воскресенье 16:00 Лидс 1:1 Брайтон
13 тур
27 ноября, суббота 20:30 Брайтон 0:0 Лидс
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
1 мая, суббота 17:00 Брайтон 2:0 Лидс
19 тур
16 января, суббота 18:00 Лидс 0:1 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
38 тур
18 марта, суббота 20:30 Лидс 2:0 Брайтон
20 тур
9 декабря, пятница 22:45 Брайтон 2:0 Лидс
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
34 тур
29 февраля, понедельник 22:45 Брайтон 4:0 Лидс
11 тур
17 октября, суббота 17:00 Лидс 1:2 Брайтон
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
33 тур
24 февраля, вторник 22:45 Брайтон 2:0 Лидс
3 тур
19 августа, вторник 22:45 Лидс 0:2 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
27 тур
11 февраля, вторник 23:45 Брайтон 1:0 Лидс
1 тур
3 августа, суббота 18:00 Лидс 2:1 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
45 тур
27 апреля, суббота 18:00 Лидс 1:2 Брайтон
14 тур
2 ноября, пятница 23:45 Брайтон 2:2 Лидс
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
30 тур
11 февраля, суббота 19:00 Лидс 1:2 Брайтон
8 тур
23 сентября, пятница 22:45 Брайтон 3:3 Лидс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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