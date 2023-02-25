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Эвертон - Астон Вилла

25.02.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 25 тур Эвертон - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
2 тур
13 августа, суббота 14:30 Астон Вилла 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
22 января, суббота 15:30 Эвертон 0:1 Астон Вилла
5 тур
18 сентября, суббота 19:30 Астон Вилла 3:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
13 мая, четверг 20:00 Астон Вилла 0:0 Эвертон
34 тур
1 мая, суббота 22:00 Эвертон 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
16 июля, четверг 20:00 Эвертон 1:1 Астон Вилла
3 тур
23 августа, пятница 22:00 Астон Вилла 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
1 марта, вторник 22:45 Астон Вилла 1:3 Эвертон
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Эвертон 4:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Астон Вилла 3:2 Эвертон
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Эвертон 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:1 Астон Вилла
9 тур
26 октября, суббота 18:00 Астон Вилла 0:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
2 февраля, суббота 19:00 Эвертон 3:3 Астон Вилла
2 тур
25 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
14 января, суббота 19:00 Астон Вилла 1:1 Эвертон
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
3 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 22:45 Астон Вилла 2:2 Эвертон
11 тур
31 октября, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
32 тур
12 апреля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 3:3 Эвертон
16 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Эвертон 2:3 Астон Вилла
Англия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
15 февраля, воскресенье 17:30 Эвертон 3:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Астон Вилла
7 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:0 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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