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Фулхэм - Ноттингем Форест

11.02.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 23 тур Фулхэм - Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
16 сентября, пятница 22:00 Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
39 тур
26 апреля, вторник 21:45 Фулхэм 0:1 Ноттингем Форест
14 тур
24 октября, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест 0:4 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
42 тур
7 июля, вторник 19:00 Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм
5 тур
24 августа, суббота 17:00 Фулхэм 1:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
30 тур
3 февраля, суббота 18:00 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест
10 тур
26 сентября, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:3 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
32 тур
14 февраля, вторник 22:45 Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест
10 тур
27 сентября, вторник 21:45 Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
44 тур
23 апреля, суббота 17:00 Фулхэм 1:3 Ноттингем Форест
19 тур
5 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:0 Фулхэм
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
27 тур
21 января, среда 22:45 Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест
7 тур
17 сентября, среда 22:45 Ноттингем Форест 5:3 Фулхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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