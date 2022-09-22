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Расписание матчей
Лига наций
Лихтенштейн - Андорра
Лихтенштейн - Андорра: обзор матча 22 сентября 2022
Лихтенштейн
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа D1, 5 тур
0 : 2
Завершен
Андорра
81'
Ж. Сервос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Андорра
90'
Желтая карточка
Ж. Сервос
84'
Замена
М. Виейра
️️️️
М. Валес
81'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сервос
77'
Замена
М. Ребес
️️️️
Х. Виейра
65'
Желтая карточка
М. Валес
Замена
А. Нетцер
️️️️
Л. Грабер
46'
Желтая карточка
А. Малин
43'
Желтая карточка
Л. Мейер
40'
Желтая карточка
Н. Фроммельт
35'
23'
Желтая карточка
А. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
19
Ноа Фроммельт
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
16
Филипп Гасснер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
7
Марк Пужоль
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
9
Куку
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
19
Йонас Хилти
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
3-2-4-1
1
Бюхель
23
Хофер
4
Трабер
3
Гопель
6
Малин
16
Грабер
19
Фроммельт
14
Мейер
17
Люхингер
18
Хаслер
16
Гасснер
4-3-3
12
Альварес
8
Виейра
5
Льовера
18
Рубио
3
Алаведра
7
Пужоль
3
Валес
17
Сервос
7
Мартинес
11
Росас
9
Куку
16
Грабер
15
Нетцер
15
Нетцер
16
Грабер
8
Виейра
4
Ребес
4
Ребес
8
Виейра
3
Валес
8
Виейра
8
Виейра
3
Валес
Остались в запасе
Лихтенштейн
Андорра
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
19
Йонас Хилти
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
13
Хиско
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
19
Йонас Хилти
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Лихтенштейн - Андорра
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
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