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Расписание матчей
Лига наций
Гибралтар - Болгария
Гибралтар - Болгария: обзор матча 09 июня 2022
Гибралтар
09.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа C4, 3 тур
1 : 1
Завершен
Болгария
61'
Л. Уолкер (П)
45+1'
Г. Минчев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Болгария
90'
+5
Желтая карточка
Э. Йорданов
Желтая карточка
Л. Эннсли
90'
+1
88'
Желтая карточка
П. Христов
Желтая карточка
Д. Коулинг
85'
Замена
К. Ронан
️️️️
Д. Валарино
85'
83'
Замена
А. Илиев
️️️️
Ф. Крастев
Замена
А. Муэли
️️️️
Г. Торилья
80'
71'
Замена
Т. Неделев
️️️️
И. Стефанов
71'
Замена
К. Десподов
️️️️
М. Минчев
Желтая карточка
Г. Торилья
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Уолкер
61'
60'
Желтая карточка
А. Краев
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Минчев
Пас отдал
Г. Миланов
Желтая карточка
Л. Уолкер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
2
Виктор Попов
ЛЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
0
Эдиссон Йорданов
ПЗ
8
Андриан Краев
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
22
Илиян Стефанов
АП
10
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Гибралтар
13
Брэдли Авеллано
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
9
Атанас Илиев
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
3-2-4-1
23
Коулинг
6
Чиполина
6
Лопеш
17
Оливейро
20
Бритто
2
Вайзмэн
22
Торилья
12
Эннсли
10
Уолкер
3
Валарино
7
Кашаро
4-1-3-1-1
21
Вуцов
0
Йорданов
4
Чорбаджийски
15
Христов
2
Попов
8
Краев
17
Минчев
17
Миланов
14
Крастев
22
Стефанов
10
Минчев
22
Торилья
21
Муэли
21
Муэли
22
Торилья
3
Валарино
8
Ронан
8
Ронан
3
Валарино
14
Крастев
9
Илиев
9
Илиев
14
Крастев
22
Стефанов
8
Неделев
8
Неделев
22
Стефанов
17
Минчев
11
Десподов
11
Десподов
17
Минчев
Остались в запасе
Гибралтар
Болгария
13
Брэдли Авеллано
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
23
Иван Дюлгеров
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
13
Брэдли Авеллано
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Гибралтар - Болгария
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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