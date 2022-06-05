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Расписание матчей
Лига наций
Гибралтар - Северная Македония
Гибралтар - Северная Македония: обзор матча 05 июня 2022
Гибралтар
05.06.2022, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C4, 2 тур
0 : 2
Завершен
Северная Македония
21'
Э. Барди
84'
Б. Николов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Северная Македония
84'
ГОЛ! 0:2!
Б. Николов
Пас отдал
Д. Бабунски
80'
Желтая карточка
Д. Бабунски
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Д. Валарино
78'
65'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Э. Эльмас
65'
Замена
С. Ашковски
️️️️
Э. Алиоски
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Р. Стач
65'
57'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
М. Ристовски
57'
Замена
Б. Миовски
️️️️
А. Трайковски
46'
Замена
К. Ристевски
️️️️
С. Спировски
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барди
Пас отдал
Э. Алиоски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
2
Итан Джолли
ЛЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
3
Джулиан Валарино
АП
9
Рис Стач
ЦФ
17
Джейси Оливейро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
19
Милан Ристовски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
ПВ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
17
Валон Этеми
ЛВ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
0
Энис Фазлагич
ОП
8
Давид Бабунски
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
0
Дориан Бабунски
ЦФ
4-3-1-2
23
Коулинг
2
Джолли
20
Бритто
6
Лопеш
2
Вайзмэн
22
Торилья
12
Эннсли
10
Уолкер
3
Валарино
17
Оливейро
9
Стач
4-3-2-1
1
Илиев
23
Тодороски
4
Серафимов
6
Муслиу
8
Алиоски
19
Ристовски
16
Николов
20
Спировски
7
Эльмас
10
Барди
9
Трайковски
9
Стач
16
Кумбес
16
Кумбес
9
Стач
3
Валарино
7
Кашаро
7
Кашаро
3
Валарино
20
Спировски
4
Ристевски
4
Ристевски
20
Спировски
8
Алиоски
3
Ашковски
3
Ашковски
8
Алиоски
7
Эльмас
8
Бабунски
8
Бабунски
7
Эльмас
9
Трайковски
9
Миовски
9
Миовски
9
Трайковски
19
Ристовски
0
Бабунски
0
Бабунски
19
Ристовски
Остались в запасе
Гибралтар
Северная Македония
1
Брэдли Банда
ВР
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
17
Валон Этеми
ЛВ
12
Дамьян Шишковски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Энис Фазлагич
ОП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Брэдли Авеллано
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Остались в запасе
17
Валон Этеми
ЛВ
12
Дамьян Шишковски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Энис Фазлагич
ОП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Гибралтар - Северная Македония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
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