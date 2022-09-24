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Расписание матчей
Лига наций
Словения - Норвегия
Словения - Норвегия: обзор матча 24 сентября 2022
Словения
24.09.2022, суббота, 19:00
Лига наций, группа B4, 5 тур
2 : 1
Завершен
Норвегия
69'
А. Шпорар
81'
Б. Шешко
47'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Норвегия
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
А. Гнезда Черин
90'
+4
Замена
Д. Брекало
️️️️
Ж. Карничник
90'
+3
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
А. Шпорар
88'
ГОЛ! 2:1!
Б. Шешко
81'
Желтая карточка
Я. Куртич
74'
72'
Желтая карточка
М. Торсбю
Замена
З. Ловрич
️️️️
Б. Вербич
71'
71'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
М. Эдегор
70'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
М. Эльюнусси
ГОЛ! 1:1!
А. Шпорар
Пас отдал
Б. Шешко
69'
Желтая карточка
П. Стоянович
64'
Желтая карточка
А. Шпорар
64'
62'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
А. Серлот
61'
Замена
М. Торсбю
️️️️
К. Торстведт
47'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Эльюнусси
37'
Желтая карточка
К. Торстведт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Облак
4
Блажич
6
Бийол
20
Сикошек
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
14
Куртич
7
Вербич
11
Шешко
9
Шпорар
4-1-3-2
1
Нюланд
14
Рюэрсон
21
Ханше-Ольсен
4
Эстигард
17
Мелинг
8
Берге
10
Эдегор
18
Торстведт
11
Эльюнусси
9
Холанд
7
Серлот
2
Карничник
23
Брекало
23
Брекало
2
Карничник
22
Гнезда Черин
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
22
Гнезда Черин
7
Вербич
8
Ловрич
8
Ловрич
7
Вербич
9
Шпорар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
9
Шпорар
11
Эльюнусси
20
Дели
20
Дели
11
Эльюнусси
10
Эдегор
7
Эушнес
7
Эушнес
10
Эдегор
18
Торстведт
2
Торсбю
2
Торсбю
18
Торстведт
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
Остались в запасе
Словения
Норвегия
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Остались в запасе
12
Андре Хансен
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Словения - Норвегия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
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