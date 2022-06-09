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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Словения
Норвегия - Словения: обзор матча 09 июня 2022
Норвегия
09.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа B4, 3 тур
0 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Словения
90'
+1
Желтая карточка
А. Шпорар
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Эльюнусси
81'
81'
Замена
М. Мевля
️️️️
Д. Брекало
81'
Замена
М. Милец
️️️️
Ж. Карничник
Желтая карточка
К. Торстведт
76'
Замена
Ф. Бьоркан
️️️️
Б. Мелинг
73'
66'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Ж. Целар
66'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Б. Вербич
66'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Б. Шешко
63'
Красная карточка
М. Блажич
Замена
К. Торстведт
️️️️
Ф. Эушнес
46'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Кинг
46'
1'
Желтая карточка
П. Стоянович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
7
Фредрик Эушнес
ЦП
10
Мартин Эдегор
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Словения
1
Ян Облак
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
14
Блаж Крамер
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
17
Мелинг
4
Эстигард
21
Ханше-Ольсен
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
7
Эушнес
11
Эльюнусси
10
Эдегор
7
Кинг
9
Холанд
3-2-2-1-2
1
Облак
4
Блажич
2
Карничник
20
Сикошек
20
Стоянович
23
Брекало
14
Куртич
22
Гнезда Черин
7
Вербич
11
Целар
11
Шешко
7
Эушнес
18
Торстведт
18
Торстведт
7
Эушнес
17
Мелинг
15
Бьоркан
15
Бьоркан
17
Мелинг
11
Эльюнусси
10
Хеуге
10
Хеуге
11
Эльюнусси
7
Кинг
7
Серлот
7
Серлот
7
Кинг
7
Вербич
6
Бийол
6
Бийол
7
Вербич
23
Брекало
17
Мевля
17
Мевля
23
Брекало
2
Карничник
21
Милец
21
Милец
2
Карничник
11
Целар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
11
Целар
11
Шешко
9
Шпорар
9
Шпорар
11
Шешко
Остались в запасе
Норвегия
Словения
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
14
Блаж Крамер
ЦФ
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Вид Белец
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
14
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Норвегия - Словения
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
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16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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1
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
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16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
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Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
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Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
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