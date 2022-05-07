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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Карвина
Пардубице - Карвина: обзор матча 07 мая 2022
Пардубице
07.05.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 3 тур
2 : 0
Завершен
Карвина
41'
Т. Челюстка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Карвина
76'
Замена
А. Свобода
️️️️
O. Chveja
Замена
️️️️
P. Cerny
76'
Желтая карточка
J. Jerabek
71'
Желтая карточка
К. Вацек
62'
46'
Замена
M. Túlio
️️️️
M. Papadopulos
46'
Замена
L. Holik
️️️️
T. Jursa
Замена
Каду
️️️️
В. Патрак
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Челюстка
41'
39'
Красная карточка
L. Bartosak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
28
Adam Lupac
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
0
M. Vlachovsky
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Пардубице
34
Karel Pojezný
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
20
Каду
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Карвина
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
3-5
35
Маркович
7
Вацек
28
10
Патрак
37
Челюстка
31
Костка
2
Гранац
5
Чихак
6
Черв
4-3-4
3
44
5
Кобоури
31
8
99
Синявский
99
Н'Диайе
27
0
0
32
10
Патрак
20
Каду
20
Каду
10
Патрак
27
12
12
27
8
0
0
8
0
14
Свобода
14
Свобода
0
Остались в запасе
Пардубице
Карвина
34
Karel Pojezný
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
5
Кристи Косе
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
34
Karel Pojezný
ЦЗ
24
Dominik Mares
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Остались в запасе
5
Кристи Косе
ЦП
46
Vladimir Neuman
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Пардубице - Карвина
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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