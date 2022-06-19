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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Мактаарал
Кайрат - Мактаарал: обзор матча 19 июня 2022
Кайрат
19.06.2022, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Мактаарал
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Статистика матча Кайрат - Мактаарал
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0
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0
0
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Окжетпес
1 : 1
29.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Мактаарал
2 : 1
21.10.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Мактаарал
1 : 1
05.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 0
01.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 0
27.09.2023
Мактаарал
Информация о матче
Стадион:
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Кайрат
Мактаарал
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
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