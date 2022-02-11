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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Пюник
Спартак - Пюник: обзор матча 11 февраля 2022
Спартак
11.02.2022, пятница, 16:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Пюник
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Спартак - Пюник
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0
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0
0
Матчи команд
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Оренбург
- : -
26.11.2026
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08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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1 : 0
28.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
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Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
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Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
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1 : 0
30.10.2026
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3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
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Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Стадион:
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