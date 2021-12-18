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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кевийи - Лаваль
Кевийи - Лаваль: обзор матча 18 декабря 2021
Кевийи
18.12.2021, суббота, 20:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кевийи - Лаваль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Робер Диошон
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2025.01.18 11:00
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2016.10.25 21:37
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