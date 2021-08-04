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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 04 августа 2021
Челси
04.08.2021, среда, 21:45
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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