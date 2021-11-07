Альтах - Штурм

|3 тур
|7 августа, суббота
|18:00
|Штурм
|3:1
|Альтах
|15 тур
|30 января, суббота
|19:00
|Альтах
|2:1
|Штурм
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|4:0
|Альтах
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|16:30
|Штурм
|1:2
|Альтах
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|Альтах
|1:2
|Штурм
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|16:30
|Альтах
|0:2
|Штурм
|4 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Альтах
|36 тур
|27 мая, воскресенье
|18:30
|Альтах
|0:0
|Штурм
|27 тур
|17 марта, суббота
|20:30
|Штурм
|1:0
|Альтах
|18 тур
|2 декабря, суббота
|20:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|9 тур
|23 сентября, суббота
|19:30
|Штурм
|0:0
|Альтах
|33 тур
|14 мая, воскресенье
|17:30
|Альтах
|1:2
|Штурм
|24 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Штурм
|3:0
|Альтах
|15 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Альтах
|1:1
|Штурм
|6 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Штурм
|3:1
|Альтах
|30 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Штурм
|4:1
|Альтах
|21 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|2:2
|Штурм
|12 тур
|17 октября, суббота
|19:30
|Штурм
|3:1
|Альтах
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|17:30
|Альтах
|0:1
|Штурм
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21