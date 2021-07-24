Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Карвина
Пардубице - Карвина: обзор матча 24 июля 2021
Пардубице
24.07.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Карвина
64'
E. Tischler
75'
E. Tischler
6'
К. Косе (П)
49'
M. Papadopulos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Карвина
90'
+2
Замена
️️️️
Л. Чмелик
81'
Замена
K. Zych
️️️️
M. Papadopulos
81'
Замена
А. Свобода
️️️️
А. Несицки
ГОЛ! 2:2!
E. Tischler
Пас отдал
Т. Челюстка
75'
73'
Замена
D. Stropek
️️️️
К. Косе
73'
Замена
R. Mikus
️️️️
В. Синявский
ГОЛ! 1:2!
E. Tischler
64'
60'
Желтая карточка
В. Синявский
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
60'
Замена
️️️️
Д. Костка
60'
Желтая карточка
Д. Костка
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
M. Papadopulos
Пас отдал
А. Несицки
Желтая карточка
E. Tischler
44'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Косе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
7
Михал Беран
АП
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Карвина
3
Petr Buchta
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
21
Jean
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
9
D. Huf
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
28
Kacper Zych
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
1-5
7
Беран
20
Каду
1
Летачек
37
Челюстка
5
Чихак
2
4-4-3
31
39
Крапка
3
Сантос
3
21
9
Несицки
5
Косе
99
Синявский
46
27
9
Чмелик
9
9
9
9
5
Косе
23
23
5
Косе
27
28
28
27
99
Синявский
10
10
99
Синявский
9
Несицки
14
Свобода
14
Свобода
9
Несицки
Остались в запасе
Пардубице
Карвина
35
Якуб Маркович
ВР
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
44
S. Drame
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
13
Martin Šejvl
ЦФ
Остались в запасе
44
S. Drame
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Пардубице - Карвина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Карвина
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+