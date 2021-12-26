Серкль Брюгге - Брюгге

|3 тур
|6 августа, пятница
|21:45
|Брюгге
|1:1
|Серкль Брюгге
|3 тур
|6 августа, пятница
|21:45
|Брюгге
|1:1
|Серкль Брюгге
|22 тур
|28 января, четверг
|20:45
|Серкль Брюгге
|1:2
|Брюгге
|7 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:15
|Брюгге
|2:1
|Серкль Брюгге
|29 тур
|7 марта, суббота
|22:00
|Брюгге
|2:1
|Серкль Брюгге
|7 тур
|14 сентября, суббота
|21:30
|Серкль Брюгге
|0:2
|Брюгге
|25 тур
|10 февраля, воскресенье
|16:30
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|9 тур
|29 сентября, суббота
|21:30
|Брюгге
|4:0
|Серкль Брюгге
|23 тур
|25 января, воскресенье
|20:00
|Серкль Брюгге
|0:3
|Брюгге
|4 тур
|15 августа, пятница
|22:30
|Брюгге
|1:1
|Серкль Брюгге
|30 тур
|16 марта, воскресенье
|21:00
|Брюгге
|2:0
|Серкль Брюгге
|13 тур
|31 октября, четверг
|23:30
|Серкль Брюгге
|2:0
|Брюгге
|23 тур
|28 февраля, четверг
|23:30
|Серкль Брюгге
|0:3
|Брюгге
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|4:0
|Серкль Брюгге
|29 тур
|18 марта, воскресенье
|17:30
|Серкль Брюгге
|1:2
|Брюгге
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|23:30
|Брюгге
|1:0
|Серкль Брюгге
|16 тур
|21 ноября, воскресенье
|22:30
|Брюгге
|0:1
|Серкль Брюгге
|3 тур
|15 августа, воскресенье
|22:30
|Серкль Брюгге
|3:1
|Брюгге
|20 тур
|26 декабря, суббота
|00:00
|Брюгге
|2:1
|Серкль Брюгге
|5 тур
|30 августа, воскресенье
|20:00
|Серкль Брюгге
|2:3
|Брюгге