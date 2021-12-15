Оуд-Хеверли - Брюгге

|9 тур
|24 сентября, пятница
|21:45
|Брюгге
|1:1
|Оуд-Хеверли
|9 тур
|24 сентября, пятница
|21:45
|Брюгге
|1:1
|Оуд-Хеверли
|27 тур
|22 февраля, понедельник
|22:45
|Брюгге
|3:0
|Оуд-Хеверли
|10 тур
|24 октября, суббота
|21:45
|Оуд-Хеверли
|2:1
|Брюгге
|30 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Оуд-Хеверли
|0:1
|Брюгге
|13 тур
|28 октября, среда
|22:30
|Брюгге
|2:0
|Оуд-Хеверли
|27 тур
|23 февраля, воскресенье
|17:30
|Оуд-Хеверли
|2:5
|Брюгге
|10 тур
|5 октября, суббота
|22:00
|Брюгге
|1:0
|Оуд-Хеверли
|26 тур
|9 февраля, суббота
|23:00
|Брюгге
|3:1
|Оуд-Хеверли
|11 тур
|20 октября, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|4:1
|Брюгге
|18 тур
|18 декабря, воскресенье
|21:00
|Оуд-Хеверли
|3:1
|Брюгге
|3 тур
|13 августа, суббота
|22:00
|Брюгге
|1:0
|Оуд-Хеверли