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Юнион СЖ - Стандард

28.08.2021, Суббота, 21:45 мск Бельгия. Про-Лига, 6 тур Юнион СЖ - Стандард
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 6 тур
28 апреля, пятница 21:30 Стандард 3:1 Юнион СЖ
За место в Лиге Европы, 3 тур
14 апреля, пятница 21:30 Юнион СЖ 2:2 Стандард
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