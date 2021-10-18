Орхус - Ольборг

|4 тур
|8 августа, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|2:0
|Орхус
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|18:00
|Орхус
|3:0
|Ольборг
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:1
|Орхус
|26 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:3
|Орхус
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|13:00
|Орхус
|3:0
|Ольборг
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|3:1
|Орхус
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Ольборг
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:0
|Ольборг
|7 тур
|26 августа, суббота
|18:30
|Ольборг
|0:0
|Орхус
|4 тур
|24 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|4:0
|Ольборг
|3 тур
|17 апреля, понедельник
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Орхус
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Орхус
|1:2
|Ольборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|2:1
|Орхус
|30 тур
|17 мая, вторник
|20:00
|Орхус
|2:0
|Ольборг
|22 тур
|18 марта, пятница
|20:00
|Ольборг
|2:2
|Орхус
|5 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Орхус
|2:3
|Ольборг
|33 тур
|18 мая, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Орхус
|21 тур
|8 марта, суббота
|20:00
|Орхус
|2:5
|Ольборг
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|0:0
|Орхус
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Орхус
|3:0
|Ольборг
|19 тур
|3 декабря, понедельник
|22:00
|Ольборг
|0:3
|Орхус
|1 тур
|13 июля, пятница
|20:30
|Орхус
|1:1
|Ольборг
|26 тур
|16 апреля, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:1
|Ольборг
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Орхус
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:1
|Орхус
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23