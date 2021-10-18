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Орхус - Ольборг

18.10.2021, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 12 тур Орхус - Ольборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
4 тур
8 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2020/2021)
13 тур
20 декабря, воскресенье 18:00 Орхус 3:0 Ольборг
4 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 1:1 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
6 тур
9 июля, четверг 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
4 тур
26 июня, пятница 20:00 Орхус 1:4 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
26 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Ольборг 2:3 Орхус
9 тур
15 сентября, воскресенье 13:00 Орхус 3:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Ольборг 3:1 Орхус
13 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Орхус 2:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Орхус 0:0 Ольборг
7 тур
26 августа, суббота 18:30 Ольборг 0:0 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
4 тур
24 апреля, понедельник 20:00 Орхус 4:0 Ольборг
3 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:00 Орхус 1:2 Ольборг
7 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
17 мая, вторник 20:00 Орхус 2:0 Ольборг
22 тур
18 марта, пятница 20:00 Ольборг 2:2 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Орхус 2:3 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
21 тур
8 марта, суббота 20:00 Орхус 2:5 Ольборг
10 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Орхус 3:0 Ольборг
19 тур
3 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 0:3 Орхус
1 тур
13 июля, пятница 20:30 Орхус 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
16 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Ольборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:2 Орхус
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
10 апреля, суббота 19:00 Орхус 0:2 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Орхус
1 тур
20 июля, понедельник 21:00 Орхус 1:0 Ольборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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