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Оденсе - Вайле

01.10.2021, Пятница, 20:00 мск Дания. Суперлига, 11 тур Оденсе - Вайле
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
8 тур
14 мая, пятница 20:00 Вайле 2:2 Оденсе
2 тур
9 апреля, пятница 19:30 Оденсе 0:1 Вайле
Дания. Суперлига (2020/2021)
20 тур
7 марта, воскресенье 22:00 Вайле 2:0 Оденсе
4 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Вайле
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Вайле
7 тур
26 августа, воскресенье 15:00 Вайле 0:2 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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