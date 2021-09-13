Оденсе - Сендерийск

|6 тур
|2 мая, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|6 тур
|2 мая, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|19 тур
|4 марта, четверг
|20:00
|Сендерийск
|1:1
|Оденсе
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|5 тур
|4 июля, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:1
|Оденсе
|2 тур
|18 июня, четверг
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Сендерийск
|24 тур
|8 марта, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|1:1
|Оденсе
|8 тур
|30 августа, пятница
|20:00
|Оденсе
|0:0
|Сендерийск
|14 тур
|26 октября, пятница
|20:00
|Сендерийск
|0:0
|Оденсе
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|2:2
|Сендерийск
|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|1 тур
|2 апреля, понедельник
|15:00
|Оденсе
|2:1
|Сендерийск
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|0:3
|Сендерийск
|7 тур
|25 августа, пятница
|19:00
|Сендерийск
|2:2
|Оденсе
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Сендерийск
|10 тур
|22 сентября, четверг
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Оденсе
|31 тур
|20 мая, пятница
|19:00
|Сендерийск
|3:1
|Оденсе
|12 тур
|17 октября, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Сендерийск
|10 тур
|25 сентября, пятница
|19:00
|Сендерийск
|4:0
|Оденсе
|25 тур
|19 апреля, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:0
|Сендерийск
|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|2:1
|Оденсе
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|24 тур
|28 марта, пятница
|21:30
|Оденсе
|2:2
|Сендерийск
|12 тур
|21 октября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:5
|Оденсе
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|4:1
|Оденсе
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|5:0
|Сендерийск
|6 тур
|20 августа, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:2
|Оденсе
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|5 декабря, понедельник
|22:00
|Сендерийск
|0:4
|Оденсе
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|2:4
|Сендерийск
|27 тур
|25 апреля, понедельник
|16:00
|Сендерийск
|0:2
|Оденсе
|13 тур
|25 октября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Сендерийск
|5 тур
|14 августа, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:3
|Оденсе
|30 тур
|3 мая, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|2:0
|Оденсе
|20 тур
|13 марта, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Сендерийск
|2 тур
|25 июля, суббота
|19:00
|Оденсе
|3:1
|Сендерийск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23